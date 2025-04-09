Стало известно, когда авианосец Carl Vinson прибудет на Ближний Восток

Al Jazeera: авианосец Carl Vinson прибудет на Ближний Восток на этой неделе

Авианосец военно-морских сил США Carl Vinson на этой неделе прибудет на Ближний Восток для поддержки операции против йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

Собеседник телеканала уточнил, что Carl Vinson будет поддерживать базирующийся в Красном море авианосец Harry Truman. Он добавил, что большая часть американских войск и техники уже прибыла в регион.

Для ударов по фортификационным сооружениям хуситов будут применяться стратегические бомбардировщики B-2, которые базируются на американской военно-воздушной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

8 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат усиливать военное давление на хуситов, пока они не объявят о прекращении ударов по американским кораблям.

6 апреля американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что противники хуситов готовят против них сухопутную военную операцию, которая может получить поддержку Саудовской Аравии и США.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.