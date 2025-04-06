Хуситы вновь атаковали американский авианосец

Хуситы ракетами атаковали авианосную группировку военно-морских сил Соединенных Штатов (ВМС США) в Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя хуситских повстанцев Яхью Сариа.

«В течение последних нескольких часов ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой с рядом военных кораблей в северной части Красного моря, включая американский авианосец Harry Truman, с применением крылатых ракет и беспилотников», — заявил Сариа.

Представитель хуситов также утверждает, что атаки по американской авианосной группировке предотвратили авиаудары по территории Йемена.

До этого йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении удара беспилотником по израильской военной цели в районе Тель-Авива.

4 апреля йеменские хуситы также заявляли об ударе по авианосцу Harry Truman и другим американским кораблям в Красном море.

3 марта стало известно, что США за несколько часов нанесли по Йемену более 36 ударов.

Ранее США перебросили на Ближний Восток авиагруппировку штурмовиков.