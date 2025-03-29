Израиль начал новую наземную операцию на юге Газы

Несколько часов назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в районе Рафаха. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

В ЦАХАЛ заявили, что цель военных действий в районе Аль-Джанина заключается в расширении зоны безопасности на юге Газы. Кроме того, израильские ВВС продолжают наносить удары по объектам палестинских радикального движения ХАМАС и радикальной организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в секторе.

«Среди целей, пораженных в минувшие выходные, были склады оружия, ракетные установки, военные сооружения», — уточнили в израильской армии.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.