Сотни погибших, многие — дети: Израиль возобновил операцию против ХАМАС, предупредив США

Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа. Их действия стали ответом на отказ Палестины от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников. В Газе уже сотни погибших, многие из них дети. По данным Mash, убит член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ принять «решительные меры» в отношении палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказали в канцелярии Нетаньяху. Это решение объяснили тем, что ХАМАС отклонил все предложения США по урегулированию конфликта и отказался освобождать заложников. Возобновившиеся удары должны ликвидировать военный и управленческий потенциал движения, а также вернуть пленников, в том числе их тела.

«Отныне Израиль будет действовать против ХАМАС с наращиванием военной силы. <...> Планы по возобновлению операций армии обороны Израиля были одобрены политическим эшелоном на прошлой неделе», — сказали в канцелярии.

По данным Axios, Израиль заранее уведомил США о своем решении.

В Газе рассказали, что за ночь там погибли сотни человек. По данным местного министерства здравоохранения, среди жертв много детей , а за весь период конфликта погибли более 48 тыс. палестинцев.

ХАМАС винит Нетаньяху

Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников пишет, что Израиль предпринял шаги по перевооружению, так как движение готовилось к новым атакам на страну. Целями ночного удара были командиры ХАМАС среднего звена, старшие должностные лица и военная инфраструктура. ЦАХАЛ держал свои планы под строгим секретом, чтобы застать военное руководство движения врасплох. Израиль также обозначил, что они намерены усилить военную операцию.

«Нетаньяху и его экстремистское правительство решили отменить соглашение о прекращении огня, подвергнув заключенных в Газе неизвестной судьбе», — говорится в Telegram-канале ХАМАС. Представители движения потребовали, чтобы посредники в решении конфликта возложили ответственность за его возобновление на Нетаньяху.

Удар по лагерям беженцев

ЦАХАЛ нанес удары по югу и северу Газы, а также по центральной части Дейр-эль-Балаха, в результате чего погибли как минимум 342 человека, сообщил телеканал Al Jazeera. Одна из бомб попала в палаточный лагерь беженцев недалеко от Хан-Юниса. Telegram-канал Mash пишет, что среди погибших есть член политбюро ХАМАС Абу Убайда аль-Джамаси и его семья.

ХАМАС поддержали йеменские хуситы

Группировка йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» осудила действия Израиля. Они заявили, что вооруженные силы Йемена продолжат военную эскалацию в поддержку палестинского народа, причем она продлится до прекращения агрессии. Кроме этого, они отметили, что страны-посредники не могут сдержать «израильское «упрямство и высокомерие».

Группировка «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) также осудила действия Израиля, заявив, что страна саботирует усилия по достижению мира.

«Эта новая агрессия не даст врагу превосходства над сопротивлением ни на земле, ни на переговорах», — добавили в ПИД.

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Израиль и Хамас заключили соглашение о прекращении огня на период с 19 января по 1 марта. За это время освободили 30 живых израильтян и передали восемь тел погибших, а также 1,7 тыс. палестинских заключенных. ЦАХАЛ покинул внутренние районы сектора Газа на время перемирия.

ХАМАС продолжает удерживать 59 человек, однако часть из них уже признана погибшими. США в лице спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа предложили продлить режим прекращения огня, чтобы устранить разногласия между двумя сторонами. Израиль согласился с новым планом, а ХАМАС отказался. В связи с этим Тель-Авив и начал вновь наносить удары.