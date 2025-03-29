Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным

Израиль получил от посредников предложение по Газе и выдвинул встречное

Израиль через посредников получил предложение по Газе и ответил на него собственной инициативой. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьера страны Биньямина Нетаньяху.

В пресс-релизе отмечается, что глава кабмина провел серию консультаций, где обсуждались прекращение огня и освобождение заложников.

«В последние часы Израиль в полном сотрудничестве с Соединенными Штатами представил посредникам свое встречное предложение», — говорится в тексте документа.

По словам неназванного израильского чиновника, палестинское радикальное движение ХАМАС может отпустить нескольких заложников, чтобы прекратить огонь в Газе на время праздника Ид аль-Фитр (арабское название Ураза-байрама). Его начнут отмечать вечером в воскресенье, 30 марта.

В последние дни в Дохе делегации Египта и Катара провели несколько встреч с делегацией ХАМАС. В ходе обсуждений было сформулировано предложение, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее в секторе Газа перестало хватать крови для переливания пострадавшим.