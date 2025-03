СМИ: в Пентагоне начались скандалы вокруг Маска и секретных данных

Министерство обороны США оказалось в центре двух скандалов, связанных с Илоном Маском. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первый — из-за сообщений о планах провести для миллиардера секретный брифинг о войне с Китаем, второй — решение закрыть стратегический аналитический центр ONA.

По данным The New York Times и The Wall Street Journal, в Пентагоне планировали предоставить Маску доступ к «одному из наиболее охраняемых оперативных планов» по Китаю. В ведомстве опровергли эти сведения, назвав встречу «неформальной дискуссией об инновациях». Министр обороны Пит Хегсет и Дональд Трамп заявили, что доступ Маска к секретам исключен из-за конфликта интересов (бизнес Tesla в КНР).

Параллельно Хегсет объявил о ликвидации Управления общей оценки (ONA), созданного в 1973 году для долгосрочного стратегического анализа. Решение объяснили оптимизацией бюджета, но эксперты назвали его ошибкой.

«Без ONA США потеряют способность предвидеть угрозы», — отметил историк Хэл Брэндс.

Маск потребовал наказать виновных в утечке информации о брифинге, а сотрудников Пентагона проверят на детекторе лжи.

Ранее в США на протесты против деятельности Маска вышли 400 человек.