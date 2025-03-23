В США на протесты против деятельности Маска вышли 400 человек

CNN: 400 человек вышли на протесты против действий Маска на посту главы DOGE

Четыреста участников движения Tesla Takedown провели вакцию протеста у шоурума Tesla в городе Роквилл, штат Мэриленд, выражая несогласие с действиями американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска. Об этом сообщает CNN.

Согласно материалу телеканала, движение Tesla Takedown было создано в начале года по инициативе американского актера Алекса Уинтера и преподавателя журналистики Бостонского университета Джоан Донован. Участники движения призывают граждан США продать свои автомобили и акции Tesla, чтобы выразить несогласие с действиями Маска, включая его работу в качестве главы DOGE. По информации CNN, 22 марта акции протеста прошли у 90 шоурумов Tesla.

Телеканал сообщает, что демонстрация, начавшаяся около 11 утра по восточному времени (19:00 мск) у шоурума Tesla в Роквилле, штат Мэриленд, собрала более 400 человек. По словам демонстрантов, это примерно столько же, сколько и на прошлой неделе, однако количество участников значительно выросло с начала кампании.

CNN отмечает, что движение против Маска проводит акции протеста уже пятую неделю подряд. Протесты прошли в 28 штатах.

В начале марта салон электромобилей Tesla на Манхэттене стал эпицентром бурных протестов, когда группа демонстрантов, выступающих против Маска, захватила здание, что привело к хаосу и приостановке работы. Акция, проведенная в рамках растущего активистского движения Tesla Takedown, привела к столкновениям с полицией и арестам.

Ранее в США началось расследование из-за скандала с визитом Маска в Пентагон.