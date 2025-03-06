Военкор рассказал об обстановке в Курской области

Военкор Пегов: обстановка в Курской области крайне сложная, инициатива за ВС РФ

Обстановка в Курской области остается очень сложной. Об этом стало известно из публикации проекта российского военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo в Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска продолжают пробиваться с боями к населенному пункту Малая Локня, но Вооруженные силы Украины, которые оккупировали приграничные села, оказывают серьезное сопротивление.

При этом военкор отметил, что инициатива по-прежнему остается за российскими военными.

Согласно публикации, в настоящий момент активные бои проходят близ населенных пунктов Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское, Поречное, Викторовка и Малая Локня.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее силовики сообщили о сдаче в плен более 10 украинских военных в Курской области.