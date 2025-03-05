Силовики заявили, что ВСУ не могут безопасно снабжать группировку в Судже

ТАСС: у ВСУ не осталось безопасных путей снабжения группировки в Судже

У украинской армии не осталось безопасных путей для снабжения группировки в Судже, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что украинское командование не оставляет попыток усилить группировку новыми мобилизованными.

По его словам, на юге Суджанского района уже принимают участие 18-летние украинцы-контрактники из десантных подразделений.

До этого Telegram-канал «Северный ветер» сообщал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает дополнительные подразделения в Курскую область для усиления находящейся там группировки.

Также военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку. По его словам, для украинских войск складывается нехорошая ситуация, ВС РФ продолжают сжимать группировку со всех сторон.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.