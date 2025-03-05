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Российские войска заявили об усилении группировки ВСУ в Курской области

«Северный ветер»: ВСУ пытаются усилить свои группировки в Курской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) посылает дополнительные подразделения в Курскую область для усиления находящейся там группировки. Об этом сообщили в связанном с группировкой российских войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер».

«Сегодня для ВСУшников нет безопасных путей снабжения своей группировки в Суджанском приграничье. При этом противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым «мобилизованным мясом», — говорится в сообщении.

По информации канала, на юге Суджанского района Курской области были замечены 18-летние украинцы, состоящие в десантных подразделениях ВСУ. Они, как уточнили авторы, принимали активное участие в контратаках.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку. По его словам, для украинских войск складывается нехорошая ситуация, ВС РФ продолжают сжимать группировку со всех сторон.

Ранее в лесу в Курской области исчезли десятки бойцов ВСУ.

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