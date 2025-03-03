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МО показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области

МО РФ опубликовало видео уничтожения двух украинских БМП в Курской области

Пресс-служба Минобороны России опубликовала в Telegram-канале видео уничтожения трех единиц украинской техники в Курской области.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделения тульских десантников уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) с десантом и 152-миллиметровую гаубицу Д-20 в Суджанском районе региона. На опубликованных кадрах видны украинские БМП, перемещающиеся по сложной местности. Затем от первого лица показываются моменты атак беспилотников на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 марта Минобороны РФ также сообщало, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 бойцов и два бронетранспортера. Утром того же дня в ведомстве заявили, что украинские войска потеряли артиллерийское орудие и склад с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.

До этого расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» из состава группировки войск «Север» уничтожили технику и живую силу ВСУ, а также предотвратили доставку боеприпасов в приграничных районах Курской области. По данным Минобороны РФ, артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, взаимодействуя с разведгруппами и операторами дронов, ведут стрельбу на дистанции в десятки километров — как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Ранее военблогер рассказал об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей.

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