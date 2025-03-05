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Военблогер рассказал о положении группировки ВСУ под Суджей после взрыва мостов

Подоляка: после взрыва мостов у Суджи ВСУ оказались разрезаны на две части
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Global Look Press

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил в своем Telegram-канале, что группировка ВСУ под Суджей оказалась разрезанной на две части после взрыва мостов через одноименную реку.

По словам блогера, для ВСУ под Суджей складывается нехорошая ситуация, ВС РФ продолжают сжимать группировку со всех сторон.

«Главный сапер группировки сегодня подорвал и третий стратегический мост в районе Суджи. <...> Теперь логистически группировка противника (взрывом трех мостов) разрезана на две части», — поделился Подоляка.

Он уточнил, что две эти части группировки с трудом могут маневрировать резервами между собой. В это время ВС РФ продолжают зачищать Черкасское Поречное и продвигаться западнее Куриловки.

До этого заместитель командира по политической работе батальона добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов говорил, что в Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.

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