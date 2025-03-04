Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

SHOT показал видеозапись ночной атаки беспилотников на Сызранский нефтезавод

SHOT опубликовал видеозапись ночной атаки дронов на Сызранский нефтезавод
close
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

От трех до пяти взрывов раздалось при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Были видны яркие вспышки в небе и слышны от трех до пяти громких взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:04 по московскому времени.

По предварительной информации, ВСУ атаковали Сызрань беспилотниками-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км, отметил SHOT. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами