SHOT показал видеозапись ночной атаки беспилотников на Сызранский нефтезавод

От трех до пяти взрывов раздалось при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Видеозапись опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Были видны яркие вспышки в небе и слышны от трех до пяти громких взрывов», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:04 по московскому времени.

По предварительной информации, ВСУ атаковали Сызрань беспилотниками-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км, отметил SHOT. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.