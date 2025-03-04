Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении нескольких дронов над Воронежской областью

Над территорией Воронежской области сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:52 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и последствий на земле, добавил Гусев.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что над нефтеперерабатывающим заводом в Самарской области произошел взрыв. По предварительной информации, Сызранский НПЗ атаковали дроны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.