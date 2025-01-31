Министры обороны США и Британии обсудили украинский конфликт

Новый глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Великобритании Джон Хили обсудили украинский конфликт в рамках первого телефонного разговора. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

В числе прочего главы оборонных ведомств обсудили необходимость повышения «боевой готовности» и общую цель США и Великобритании — «мир через силу».

По словам источника Sky News, другой темой разговора предположительно стал вопрос роста угрозы демократии и свободе.

Глава Минобороны Великобритании также поздравил Хегсета с его назначением на новую должность и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Вашингтоне в ночь на четверг.

26 января британский премьер-министр Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Премьер поздравил американского лидера с вступлением в должность и отметил его вклад в соглашение Израиля и ХАМАС, благодаря которому в секторе Газа прекратился огонь и начали освобождать заложников. Политики отметили важность сотрудничества Лондона и Вашингтона для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Во время разговора они также затронули вопросы торговли и обеспечения экономического роста.

Ранее новый посол Британии в США отказался от своих слов о Трампе.