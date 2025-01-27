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Премьер Британии и Трамп договорились встретиться

Премьер Британии Стармер провел первый после инаугурации разговор с Трампом
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Danny Lawson/Reuters

Британский премьер Кир Стармер провел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает офис премьер-министра.

Согласно пресс-релизу, политики пообщались 26 января. Стармер поздравил Трампа с вступлением в должность и отметил его вклад в соглашение Израиля и ХАМАС, благодаря которому в секторе Газа прекратился огонь и начали освобождать заложников. Лидеры отметили важность сотрудничества Лондона и Вашингтона для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Во время разговора они также затронули вопросы торговли и обеспечения экономического роста.

Отмечается, что Стармер и Трамп подчеркнули важность тесных контактов между Британией и США. Американский политик выразил уважение королевской семье. Премьер и президент договорились встретиться в ближайшее время.

20 января Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки».

Ранее Трамп раскрыл, куда совершит свой первый визит в качестве президента.

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