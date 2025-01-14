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Разведчики ВС РФ устроили большой взрыв, лишив ВСУ склада противотанковых мин

Разведчики взорвали склад противотанковых мин ВСУ под Дзержинском
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Евгений Биятов/РИА Новости

Разведчики российской армии взорвали склад противотанковых мин ВСУ под Дзержинском (украинское название — Торецк). Об этом РИА Новости рассказал командир спецподразделения с позывным «Шмель».

«Тринадцатого января 2025 года наш расчет беспилотников выявил между Торецком и Нью-Йорком замаскированный блиндажный склад ВСУ, в котором противник хранил большое количество противотанковых мин, предположительно ТМ-62», — рассказал «Шмель».

Уничтожить блиндажный склад удалось благодаря использованию беспилотников — точечными ударами по складу удалось вызвать цепную реакцию взрывов, которая полностью уничтожила хранилище мин, а также находящиеся рядом позиции ВСУ и украинских солдат.

До этого Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео с уничтожением с помощью противотанковых мин пятиэтажки с солдатами Вооруженных сил Украины внутри — так называемым «донецким регби».

Ранее на склад IKEA попали противотанковые мины.

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