Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео уничтожения пятиэтажки с солдатами ВСУ с помощью «донецкого регби»

Уничтожение пятиэтажки ВСУ в Курахово методом «донецкого регби» попало на видео

Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео с уничтожением с помощью противотанковых мин пятиэтажки с солдатами Вооруженных сил Украины внутри — так называемым «донецким регби».

На видео представлена работа штурмовиков 110-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, события происходят около Курахово.

В сообщении объяснили, что представляет собой «донецкое регби». Под прикрытием дружественного огня российские солдаты забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов, и уже через несколько секунд дом взрывается.

До этого Минобороны сообщило, что военнослужащий российской армии сорвал наступление Вооруженных сил Украины при помощи дрона-разведчика. Как рассказали в ведомстве, рядовой Дмитрий Третьяков выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа возле одного из населенных пунктов. В ходе боя он обнаружил БПЛА, корректировавший огонь украинской артиллерии по российским подразделениям.

В Минобороны добавили, что артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий, после чего украинские военные были вынуждены отступить.

Ранее Марочко заявил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами