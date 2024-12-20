Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео с уничтожением с помощью противотанковых мин пятиэтажки с солдатами Вооруженных сил Украины внутри — так называемым «донецким регби».

На видео представлена работа штурмовиков 110-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, события происходят около Курахово.

В сообщении объяснили, что представляет собой «донецкое регби». Под прикрытием дружественного огня российские солдаты забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов, и уже через несколько секунд дом взрывается.

До этого Минобороны сообщило, что военнослужащий российской армии сорвал наступление Вооруженных сил Украины при помощи дрона-разведчика. Как рассказали в ведомстве, рядовой Дмитрий Третьяков выполнял боевую задачу по охране и обороне рубежа возле одного из населенных пунктов. В ходе боя он обнаружил БПЛА, корректировавший огонь украинской артиллерии по российским подразделениям.

В Минобороны добавили, что артиллерия открыла огонь по позиции ВСУ по выявленным координатам, уничтожив несколько орудий, после чего украинские военные были вынуждены отступить.

Ранее Марочко заявил об ударе по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове.