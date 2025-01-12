На склад IKEA попали противотанковые мины

На склад IKEA в Польше попали 240 противотанковых мин. Об этом пишет Reuters.

Мины на складе обнаружили только спустя девять дней после отгрузки. В халатности подозревают четырех служащих ВС Польши. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого стало известно, что часть полученных Украиной от Чехии снарядов оказалась неисправной.

По данным издания, некоторые чешские снаряды детонировали в 20-60 м от ствола артиллерийского орудия, что привело к повреждению артустановок и ранению представителей личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что сообщение о поставках дефектных боеприпасов последовало вскоре после того, как вскрылись факты их закупки по завышенным ценам.

Причиной неисправности называют устаревшие детонаторы М515 и М51А5, разработанные во времена Второй мировой войны. Некачественными оказались пять и из каждых 10 тыс. предоставленных Чехией Украине снарядов.

Ранее Зеленский обсудил с главой МИД Чехии поставки артснарядов для ВСУ в 2025 году.