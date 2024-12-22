МО РФ: подразделения ВС РФ «Восток» ударили по ВСУ в ДНР и Запорожье

Подразделения российских войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Времевка, Скудное, Константинополь в Донецкой народной республике и Темировка в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 185 человек.

Также бои шли в районах населенных пунктов Степовое, Малые Щербаки в Запорожской области, Садовое и Антоновка в Херсонской области. Там ВСУ потеряли до 75 человек.

Также уничтожены самоходные артиллерийские установки, склад боеприпасов, две станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

До этого четыре бойца штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» уничтожили 12 человек личного состава ВСУ.

По его словам, противники находились на хорошо укрепленных позициях Кураховского направления. Российские бойцы сначала закинули противникам две гранаты, после чего зашли и уничтожили в блиндаже еще четверых солдат ВСУ.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.