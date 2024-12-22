Четыре бойца штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» уничтожили 12 человек личного состава ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра».

По его словам, противники находились на хорошо укрепленных позициях Кураховского направления. Российские бойцы сначала закинули противникам две гранаты, после чего зашли и уничтожили в блиндаже еще четверых солдат ВСУ.

Позже два штурмовика выдвинулась на первый опорный пункт противника, который находился в лесополосе на Кураховском направлении. Численность состава ВСУ была неизвестна. Выяснилось, что противник сосредоточил свои силы во втором блиндаже. Укрепленную позицию перед штурмом атаковали с помощью FPV-дронов.

В итоге при штурме второго блиндажа удалось уничтожить около восьми человек, отметил военный. Украинские солдаты вызвали эвакуацию, но и ее уничтожили операторы дронов. Солдатам предложили сдаться в плен, но они отказались.

За проведенную операцию командира наградили медалью «За отвагу».

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