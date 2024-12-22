Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские штурмовики уничтожили сильно превосходящее их подразделение ВСУ

РИА Новости: четыре штурмовика ВС РФ ликвидировали 12 человек ВСУ
close
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Четыре бойца штурмовой роты горного мотострелкового соединения группировки «Центр» уничтожили 12 человек личного состава ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным «Кобра».

По его словам, противники находились на хорошо укрепленных позициях Кураховского направления. Российские бойцы сначала закинули противникам две гранаты, после чего зашли и уничтожили в блиндаже еще четверых солдат ВСУ.

Позже два штурмовика выдвинулась на первый опорный пункт противника, который находился в лесополосе на Кураховском направлении. Численность состава ВСУ была неизвестна. Выяснилось, что противник сосредоточил свои силы во втором блиндаже. Укрепленную позицию перед штурмом атаковали с помощью FPV-дронов.

В итоге при штурме второго блиндажа удалось уничтожить около восьми человек, отметил военный. Украинские солдаты вызвали эвакуацию, но и ее уничтожили операторы дронов. Солдатам предложили сдаться в плен, но они отказались.

За проведенную операцию командира наградили медалью «За отвагу».

Ранее стало известно о боях за господствующие высоты в районе Северска в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами