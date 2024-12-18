Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов

МО: ВС России поразили военные аэродромы Украины и мастерские по сборке дронов

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска за прошедшие сутки поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мастерские по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Удары были нанесены в 139 районах, подчеркнули в министерстве.

Из этой же сводки следует, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая, а также в Ивановке, Торском, Тернах и Новоегоровке.

Помимо этого, подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Трудовое. Силы РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами