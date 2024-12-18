Российские войска ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов

Российские войска за прошедшие сутки поразили военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и мастерские по сборке беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Удары были нанесены в 139 районах, подчеркнули в министерстве.

Из этой же сводки следует, что группировка российских войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в Харьковской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Новомлынск, Загрызово, Лозовая, а также в Ивановке, Торском, Тернах и Новоегоровке.

Помимо этого, подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль населенный пункт Трудовое. Силы РФ нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, пехотной бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны.

Ранее российские военные впервые уничтожили польский бронетранспортер в зоне СВО.