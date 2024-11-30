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В ХАМАС заявили, что Израиль использует в Газе запрещенное оружие

Группировка ХАМАС обвинила Израиль в использовании в Газа запрещенного оружия

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Florion Goga/Reuters

Лидеры палестинской группировки ХАМАС обвинили Израиль в использовании в секторе Газа оружия, которое запрещено на международном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ужасные свидетельства от граждан и врачей на севере секторе Газа», — говорится с заявлении движения.

В ХАМАС потребовали сформировать комитет для международного расследования и подтвердить случаи обстрелов снарядами, «приводящих к испарению тел». Палестинская сторона напомнила, что это запрещенное мировым сообществом оружие.

Накануне в ХАМАС обсудили возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором. Разведывательные службы трех стран Ближнего Востока, включая Израиль, считают, что давление со стороны Катара и Турции, имеющих тесные связи с ХАМАС, могло способствовать переменам и теперь группировка, возможно, готова быть более гибкой.

27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».

Ранее Байден пообещал попробовать в ближайшие дни добиться перемирия в Газе.

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