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Байден пообещал попробовать в ближайшие дни добиться перемирия в Газе

Байден: США и Израиль в ближайшие дни попробуют добиться перемирия в Газе

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Leah Millis/Reuters

США и Израиль вместе с посредниками из Египта, Катара и Турции планируют добиться уже в ближайшие дни перемирия в секторе Газа. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети X уходящий американский президент Джо Байден.

По его словам, Вашингтон собирается положить конец войне и отстранить движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве. В то же время помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью заявил, что глава Штатов начнет работу по достижению прекращения огня уже в 27 ноября.

В самом ХАМАС заявили, что после объявления перемирия между Ливаном и Израилем движение готово прекратить огонь в секторе Газа.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, поэтому конфликт нужно завершать.

Ранее «Хезболла» заявила об ударе беспилотников по объектам в Тель-Авиве.

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