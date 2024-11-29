В ХАМАС обсуждают уступки Израилю

Лидеры палестинской группировки ХАМАС обсуждают возможные уступки Израилю, в том числе сохранение им контроля над Филадельфийским коридором. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

В ХАМАС долгое время считали, что премьер-министр Израиля Нетаньяху требует полной капитуляции, на что группировка все еще не пойдет, но некоторые ее лидеры обсуждали потенциальные уступки, на которые они могли бы согласиться, если бы Израиль проявил подлинную заинтересованность в прекращении войны и выводе войск из сектора Газа, говорится в статье.

«Одно из предложений, которое обсуждалось некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить присутствие — по крайней мере временное — в приграничном районе между Египтом и Газой», — пишет NYT со ссылкой на два источника, отмечая, что представители ХАМАС публично отвергли любой долгосрочный израильский контроль над Филадельфийским коридором.

Разведывательные службы трех стран Ближнего Востока, включая Израиль, считают, что давление со стороны Катара и Турции, имеющих тесные связи с ХАМАС, могло способствовать переменам и теперь группировка, возможно, готова быть более гибкой.

27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».

Ранее Байден пообещал попробовать в ближайшие дни добиться перемирия в Газе.