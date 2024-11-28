Люди укрываются в метро во время воздушной тревоги, Киев, Украина, 28 ноября 2024 года

Экстренные отключения электричества, перебои с водой. Что известно о новом ударе по Украине Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях электричества по стране

Как минимум два человека ранены в результате утреннего удара по Украине, сообщили местные власти. Под массированную атаку попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. В некоторых регионах введены экстренные отключения света, начались проблемы с водоснабжением, не работает транспорт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По Украине нанесен массированный удар, сообщили местные власти, военные и СМИ Украины. Министерство обороны России не подтверждало атаку по территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при атаке было применено 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов.

«Цель — наша энергетика», — заявил Зеленский.

По его словам, атака доказывает, что Украине необходимы системы ПВО.

«Это особенно важно в зимний период, когда [системы ПВО] должны защитить нашу инфраструктуру», — сказал он.

Под массированный удар попали объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия», — написал Галущенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Атака по Украине велась ракетами и беспилотниками, следует из сообщений командования Воздушных сил ВСУ.

Некоторые участки железной дороги Украины оказались обесточены в результате ударов, шесть поездов следуют с опозданиями, сообщает «Укрзализныця».

Киевская область

В Киеве обломки ракеты упали на открытую территорию в Днепровском районе.

«Информации о пострадавших или разрушениях не поступало», — сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

В украинской столице сработали силы ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Обломки ракеты упали на территорию одного из частных предприятий в Дарницком районе. Пожара и пострадавших нет. Повреждены окна и двери помещения, грузовое авто, ворота на территорию», — написал Кличко в Telegram.

Винницкая область

В Винницкой области в результате атаки ранена женщина, повреждены дома, разрушена хозяйственная постройка и загорелся частный автомобиль. Об этом сообщила первый заместитель начальника областной военной администрации Наталья Заболотная.

«Травмирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Заболотной.

Одесская область

Один человек ранен, шесть строений повреждены в Одесской области, сообщил глава областной государственной администрации Олег Кипер.

«Также из-за падения обломков одной из ракет в области возникло возгорание сухой травы. Ликвидировано самозатуханием», — написал Кипер.

Сумская область

В Сумской области под ракетный удар попала инфраструктура Шостки, сообщили в областной военной администрации.

«На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются», — говорится в сообщении.

О разрушении объектов инфраструктуры также сообщил глава Шосткинской общины Николай Нога.

Волынская область

Несколько попаданий зафиксировано в Луцке, сообщил городской голова Игорь Полищук.

«Введены отключения электроэнергии, к сожалению, не работает электротранспорт», — рассказал Полищук в Telegram.

Согласно его сообщению, школьников перевели на дистанционное обучение.

215 тысяч абонентов Волынской области остались без электричества, сообщил глава областной военной администрации Иван Рудницкий.

«Вся важная инфраструктура, которая осталась без электроэнергии, переведена на генераторы», — рассказал чиновник.

Львовская область

Объекты энергетики Львовской области пострадали в результате атаки, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

«523 тысячи абонентов остались без электроснабжения», — написал Козицкий в Telegram.

Харьковская область

Об ударах в Харькове сообщил мэр Игорь Терехов.

«На данную минуту информации о пострадавших не поступало», — проинформировал Терехов в Telegram.

Ровненская область

В результате ракетной атаки в Ровненской области от электроснабжения отключены более 280 тыс. абонентов, сообщил глава областной военной администрации Александр Коваль.

«Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровненского района переводим на дистанционное обучение», — предупредил он в Telegram-канале.

По данным мониторинговых каналов, взрывы прогремели также в Николаеве, Хмельницком, Ивано-Франковске и Кропивницком.

По данным Минобороны России ведомства, средства ПВО РФ уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три — над Крымом, шесть — над Брянской областью и два — над Ростовской.