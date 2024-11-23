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Украина почти втрое увеличила закупки электричества из-за рубежа

Украина из-за дефицита в сетях почти втрое увеличила импорт электричества

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Depositphotos

Украина из-за повреждения значительных мощностей генерации и дефицита в сетях в течение минувшей недели почти в три раза увеличила импорт электроэнергии из соседних стран Европы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

Отмечается, что 23 ноября энергосистема Украины должна получить 11 606 МВт в час. 22 ноября импорт составил 7 408 МВт в час, в то время как 18 ноября он составил 3 427 МВт в час.

За две недели до этого в среднем Украина получала из-за рубежа менее 2 тыс. МВт в час, в редкие дни — до 3 тыс. МВт в час и чуть выше. Украина импортирует электроэнергию из Венгрии, Молдавии, Польши, Румынии и Словакии.

Утром 21 ноября сообщалось, что экстренные отключения электроэнергии вводились в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Полтавской, Сумской и Черновицкой областях на фоне воздушной тревоги.

Позднее власти Киева приняли решение аварийные отключения электроэнергии заменить на почасовые.

Ранее жители Одессы устроили акцию протеста из-за отсутствия света.

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