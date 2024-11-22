Осужденный за гибель 13 человек военный отправится на СВО

Военнослужащий Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет колонии строгого режима за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, в ближайший месяц отправится в зону СВО. Об этом пишет ТАСС.

«Ионкин прошел медкомиссию, когда в отношении него рассматривалось уголовное дело, и ждал, когда приговор вступит в законную силу, чтобы оформить все необходимые документы», — сообщил источник.

В ближайшее время Ионкин должен подписать контракт с Минобороны, после чего отправится в зону боевых действий.

В ночь на 5 ноября 2022 года произошел пожар в ночном клубе «Полигон». Не удалось спасти 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

Недавно выяснилось, что 77-летнему мужчине предложили отправиться на СВО из-за кражи 15 тыс. руб. Согласился ли он на данное предложение — не уточняется.

Ранее сообщалось, что бывший министр из Забайкалья отправился на СВО.