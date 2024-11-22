Пожилому пенсионеру предложили отправиться на СВО из-за кражи денег

В Сочи 77-летнему пенсионеру, на которого завели дело о краже 15 тыс. рублей, предложили отправиться на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В середине ноября в сочинскую полицию пришла расстроенная россиянка, которая сообщила, что сняла деньги в банкомате, но забыла их забрать. Купюры в итоге кто-то забрал.

Полицейские вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им и оказался пожилой мужчина. На допросе он признался в содеянном и заявил, что уже потратил деньги.

В полиции предложили пенсионеру подписать контракт с министерством обороны, чтобы избежать уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В марте стало известно, что пенсионеру — сопредседателю «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО. Сам арестант указал сотрудникам СИЗО на свой возраст, однако те заявили, что их «ничего не смущает».

Сообщалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в изоляторе, даже если они, как Олег Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

Ранее мать шестерых детей вслед за мужем ушла на специальную военную операцию.