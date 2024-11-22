Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожилому пенсионеру предложили отправиться на СВО из-за кражи денег

Baza: 77-летнему мужчине предложили отправиться на СВО из-за кражи 15 тыс. руб.

close
Мария Девахина/РИА Новости

В Сочи 77-летнему пенсионеру, на которого завели дело о краже 15 тыс. рублей, предложили отправиться на СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В середине ноября в сочинскую полицию пришла расстроенная россиянка, которая сообщила, что сняла деньги в банкомате, но забыла их забрать. Купюры в итоге кто-то забрал.

Полицейские вычислили подозреваемого по камерам видеонаблюдения. Им и оказался пожилой мужчина. На допросе он признался в содеянном и заявил, что уже потратил деньги.

В полиции предложили пенсионеру подписать контракт с министерством обороны, чтобы избежать уголовной ответственности. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В марте стало известно, что пенсионеру — сопредседателю «Мемориала» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) предложили отправиться в зону СВО. Сам арестант указал сотрудникам СИЗО на свой возраст, однако те заявили, что их «ничего не смущает».

Сообщалось, что документы с заявлением о согласии на отправку в зону СВО получают все оказавшиеся в изоляторе, даже если они, как Олег Орлов, были задержаны на митингах против СВО.

Ранее мать шестерых детей вслед за мужем ушла на специальную военную операцию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами