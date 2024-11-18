Бывший министр из Забайкалья отправился на СВО

Бывший министр социальной защиты Забайкалья Евгений Казаченко отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram-канале.

Бывшие коллеги Казаченко, с которыми связались журналисты, не смогли ответить на вопрос, с чем могло быть связано решение экс-чиновника.

«Чита.ру» отмечает, что до самого Казаченко дозвониться невозможно, его телефон отключен.

До этого сообщалось, что бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого в сентябре приговорили к 18 годам лишения свободы за получение крупной взятки, отправится в зону проведения СВО.

13 ноября портал NGS24 сообщил, что депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский планирует уйти добровольцем в зону СВО. По словам парламентария, контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает, поскольку «идет не за деньгами».

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.