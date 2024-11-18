Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший министр из Забайкалья отправился на СВО

Бывший министр соцзащиты Забайкалья Евгений Казаченко отправился на СВО

close
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края

Бывший министр социальной защиты Забайкалья Евгений Казаченко отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Чита.ру» в Telegram-канале.

Бывшие коллеги Казаченко, с которыми связались журналисты, не смогли ответить на вопрос, с чем могло быть связано решение экс-чиновника.

«Чита.ру» отмечает, что до самого Казаченко дозвониться невозможно, его телефон отключен.

До этого сообщалось, что бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого в сентябре приговорили к 18 годам лишения свободы за получение крупной взятки, отправится в зону проведения СВО.

13 ноября портал NGS24 сообщил, что депутат заксобрания Красноярского края и застройщик Захар Енджиевский планирует уйти добровольцем в зону СВО. По словам парламентария, контракт будет рассчитан на полгода, но его сумму он не знает, поскольку «идет не за деньгами».

Ранее осужденный за коррупцию курганский экс-мэр ушел на СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами