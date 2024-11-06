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В Воронежской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки дронов

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

На территории Воронежской области объявили об угрозе атаки беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:05 по московскому времени.

Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся наготове и призвал сохранять спокойствие.

Губернатор рекомендовал следить за дальнейшими оповещениями от МЧС России или правительства региона.

6 ноября сообщалось, что приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники исчезло из магазина GooglePlay. В настоящее время программа доступна в RuStore, AppGallery и в виде чат-бота в Telegram. Разработчики планируют выпустить веб-версию приложения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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