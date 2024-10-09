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В России создали бронезащиту для девушек

«Известия»: в России разработали бронежилет для девушек

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России создали бронежилет для девушек, который учитывает их анатомические особенности. Об этом заявил владелец компании по производству средств индивидуальной защиты «БронеЁж» Савва Бурлингас в беседе с «Известиями».

Новая бронезащита имеет специальный крой в районе груди и увеличенную по длине переднюю панель, сообщил Бурлингас. Комплект из жилета, противоосколочных пакетов и плит класса защиты БР-5 весит почти 7,5 кг.

Бронежилеты уже прошли испытания в зоне специальной военной операции и получили хорошие отзывы, отмечает издание.

Военный эксперт Юрий Лямин подтвердил необходимость такой защиты для женщин.

«Многие забывают, но медицинские работники часто оказываются рядом с передовой, чтобы вывезти раненых <...> А мы знаем, что значительный процент медработников — это женщины», — обратил он внимание.

Заместитель председателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев согласился с тем, что бронежилеты должны учитывать анатомическое строение женщин.

«Хотя в качестве военнослужащих штурмовых подразделений, в отличие от украинской армии, женщины у нас не служат, но бронежилеты им, безусловно, нужны», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России получат крупную партию бронежилетов «Оберег» с увеличенной площадью защиты. Экипировка класса БР-4 будет создана в модернизированном варианте с увеличенной площадью защиты.

Ранее военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова».

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