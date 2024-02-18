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Военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова»

Военный эксперт Арутюнов: «Стрелок» — первый бронежилет с защитой 70 процентов тела

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LampaInfo/YouTube

Новый комплект защитного снаряжения «Стрелок», произведенный концерном по производству продукции военного назначения «Калашников» и поставленный в зону проведения спецоперации, является первым бронежилетом с защитой 70% тела. Об этом в ходе выставки «СтрайкКон» рассказал военный эксперт Александр Арутюнов, чьи слова передает ТАСС.

«База «Стрелка» представляет собой жилет и пояс, но вы также можете значительно усилить защиту до покрытия 70% тела противоосколочными элементами», — заявил он.

По информации эксперта, этот комплект предназначен для общевойсковых подразделений и представляет собой полную защиту, включая бронежилет с керамическими плитами, шлем, пояс с противоосколочным пакетом, защиту шеи, наплечники, напашник и защиту бедер.

«Ни один другой комплект в мире не предлагает подобного уровня защиты», — подчеркнул Арутюнов.

В материале указывается, что первая партия бронежилетов в 25 тыс. комплектов уже поставлена в зону СВО. Изделие предназначено для тех, кто действует в условиях повышенного риска и экстремальных ситуаций на поле боя.

Перед этим глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для специальной военной операции.

Ранее «Ростех» сообщил об увеличении выпуска бронежилетов из-за высокого спроса.

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