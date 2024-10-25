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Российские военные уничтожили беспилотник в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа ВСУ над Брянской областью

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил губернатор военнослужащих.

Накануне Минобороны России сообщило, что средства ПВО за сутки уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

24 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в лесном массиве Боровского района были обнаружены обломки дрона самолетного типа.

Шапша сообщил, что оперативные службы уже выехали на место обнаружения обломков беспилотника. Он предупредил, что нельзя самостоятельно трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка. Важно незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ.

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