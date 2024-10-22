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Армия России перерезала пути снабжения ВСУ под Селидово

ВС РФ перерезали важнейшие пути снабжения ВСУ под Селидово в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия перерезала пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Селидово (Покровский район ДНР), который был важнейшим пунктом для украинских войск. Об этом сообщает Telegram-каналSHOT.

Журналисты рассказали, что бойцы Вооруженных сил России вошли в первые дома на северо-восточной окраине города. Также армия России взяла под контроль север-восточную шахту имени Д.С. Коротченко. ВС РФ блокировали группировку ВСУ в городе, все дороги на Красноармейском направлении находятся под полным огневым контролем российских войск, отметил канал.

21 октября издание «Страна.ua» сообщило, что позиции Вооруженных сил Украины в ДНР под Горняком и Селидово в ДНР значительно ухудшились.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение Вооруженных сил России в районе городов Горняк и Селидово серьезно нарушает логистику украинских войск в регионе.

Ранее в Foreign Affairs узнали о больших потерях личного состава ВСУ.

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