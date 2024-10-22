Армия России перерезала пути снабжения ВСУ под Селидово

Российская армия перерезала пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Селидово (Покровский район ДНР), который был важнейшим пунктом для украинских войск. Об этом сообщает Telegram-каналSHOT.

Журналисты рассказали, что бойцы Вооруженных сил России вошли в первые дома на северо-восточной окраине города. Также армия России взяла под контроль север-восточную шахту имени Д.С. Коротченко. ВС РФ блокировали группировку ВСУ в городе, все дороги на Красноармейском направлении находятся под полным огневым контролем российских войск, отметил канал.

21 октября издание «Страна.ua» сообщило, что позиции Вооруженных сил Украины в ДНР под Горняком и Селидово в ДНР значительно ухудшились.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение Вооруженных сил России в районе городов Горняк и Селидово серьезно нарушает логистику украинских войск в регионе.

Ранее в Foreign Affairs узнали о больших потерях личного состава ВСУ.