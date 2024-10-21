Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

В небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородским районом системой ПВО сбит вражеский беспилотник», — отметил он в 23:05 по московскому времени.

В результате падения обломков дрона в Ериковском сельском поселении загорелись два дачных дома, рассказал Гладков. Возгорание потушили пожарные расчеты.

Обошлось без пострадавших, продолжил губернатор. По его словам, в светлое время суток проведут обход территории для уточнения последствий.

Кроме того, утром 21 октября Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. Гладков выезжал на место происшествия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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