В Сумах произошли взрывы

Взрывы в третий раз за последний час произошли в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала «Общественное».

Информация о последних взрывах поступила приблизительно в 17:38 мск.

С 14:33 мск в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Также глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в Одессе поражена портовая инфраструктура.

Накануне украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе около 20:30 часов. Отмечалось, что на месте прилета был виден столб дыма.

20 октября «Российская газета» со ссылкой на местные паблики писала, что в Одессе начался пожар в порту после удара баллистических ракет ОТРК «Искандер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.