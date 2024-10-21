Представители Демократической и Республиканской партий США давят на руководство Украины, требуя от него начать мобилизацию граждан возрастом 18-25 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщал советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

По его словам, американцы ссылаются на войну во Вьетнаме, когда в армию Соединенных Штатов призывали молодых людей с 19 лет.

«Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет», — писал Лещенко.

В октябре украинский журналист Виталий Портников заявлял, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране снизят призывной возраст.

В этом же месяце депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмутился нежеланием сограждан идти на фронт.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине предупредили о мести насильственно мобилизованных граждан.