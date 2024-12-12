В Петербурге во время рейдов проверили более 200 мигрантов

В Петербурге полицейские провели рейды в двух районах города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В рамках мероприятия полицейские проверили места проживания мигрантов в Адмиралтейском и Петродворцовом районах. Обе локации располагались на строительных объектах.

Всего сотрудники ведомства проверили более 200 человек, некоторые из них нарушили закон о пребывании иностранцев на территории России.

«В результате рейда сотрудниками полиции в территориальные отделы доставлены 20 иностранцев. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы», – сообщается в публикации.

Подобную проверку сотрудники МВД Петербурга проводили в октябре. Во время мероприятий они направили в военный комиссариат около 150 человек, которые не стали на учет. В мероприятии участвовали полицейские, в том числе и из Адмиралтейского района. Всего документы проверили у 600 человек.

Ранее в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета мигрантов.