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В Петербурге во время рейдов проверили более 200 мигрантов

В Петербурге прошел рейд по местам проживания мигрантов

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Алексей Никольский/РИА Новости

В Петербурге полицейские провели рейды в двух районах города. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В рамках мероприятия полицейские проверили места проживания мигрантов в Адмиралтейском и Петродворцовом районах. Обе локации располагались на строительных объектах.

Всего сотрудники ведомства проверили более 200 человек, некоторые из них нарушили закон о пребывании иностранцев на территории России.

«В результате рейда сотрудниками полиции в территориальные отделы доставлены 20 иностранцев. В отношении нарушителей миграционного законодательства составлены административные протоколы», – сообщается в публикации.

Подобную проверку сотрудники МВД Петербурга проводили в октябре. Во время мероприятий они направили в военный комиссариат около 150 человек, которые не стали на учет. В мероприятии участвовали полицейские, в том числе и из Адмиралтейского района. Всего документы проверили у 600 человек.

Ранее в Перми прошел рейд по поиску уклоняющихся от воинского учета мигрантов.

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