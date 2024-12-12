Трампа призвали убедить Украину отказаться от территорий

Избранному президенту США Дональду Трампу после официального вступления в должность следует убедить Украину отказаться от возвращения утраченных территорий, а взамен пообещать принять страну в НАТО. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs (FA) написал бывший посол Вашингтона в Москве Майкл Макфол.

По его мнению, будущему американскому лидеру надо разработать более сложный план по урегулированию конфликта.

«Трампу следует <...> убедить Украину номинально отказаться от части территорий в пользу РФ в обмен на безопасность, которую подразумевает присоединение к НАТО», — добавил дипломат.

Он выразил уверенность, что членство в НАТО позволит Киеву компенсировать необходимость отказаться от большого куска территории. Как отметил Макфол, только этот шаг поможет Трампу убедить украинское руководство завершить боевые действия.

При этом бывший посол обратил внимание, что избранный президент США довольно скептически относится к идее оказания помощи Украине и НАТО. В связи с этим дипломат пришел к выводу, что сначала в достоинствах предложенного им плана придется убедить самого Трампа.

Ранее в РФ заявили о готовности изучить предложения будущего американского лидера по Украине.