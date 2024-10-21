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В ВСУ сообщили, что населенный пункт в ДНР может попасть в окружение ВС РФ

Pais: военные ВСУ допускают, что Курахово скоро попадет в окружение сил России

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Oleg Petrasiuk/AP

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) допускают, что населенный пункт Курахово, находящийся в Донецкой народной республике, скоро попадет в окружение армии России. Об этом сообщает испанская газета Pais.

«Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь — окружение русскими», — заявил украинский военный, напомнив о ситуации с Авдеевкой и Угледаром.

Отмечается, что нехватка личного состава является самой большой проблемой ВСУ в Курахово.

14 октября Минобороны России сообщило, что подразделения Вооруженных сил Украины, покинув Островское в Донецкой народной республике, были вынуждены отступить в соседний город Курахово.

В этот же день Telegram-канал «Народная милиция ДНР» писал, что под Курахово военнослужащие 79-й бригады ВСУ и прикрепленных к ней подразделений добровольно сдались в плен благодаря агитационным листовкам, сброшенным на их позиции российскими операторами дронов.

Ранее в Сербии заявили, что страны Запада не ждут от Украины победы.

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