Стало известно, когда откроется посольство Сирии в Вашингтоне

Посольство Сирии в Вашингтоне откроется в понедельник. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источники.

«16 декабря состоится открытие сирийского посольства в Вашингтоне», — говорится в публикации.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон начал дипломатическое взаимодействие с вооруженной оппозицией, которая пришла к власти в Сирии.

Министр также добавил, что Лондон надеется на формирование «представительного» и «инклюзивного» правительства в Сирии.

15 декабря и.о. министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страна отправит в Дамаск четырех дипломатов. По его словам, дипмиссия отправится в Сирию во вторник, 17 декабря, что станет первым подобным визитом за последние 12 лет.

14 декабря посольство Турции в Дамаске начало свою деятельность после почти 13-летнего перерыва. До этого Турция назначила временного поверенного в делах в Сирии, им стал Бурхан Кероглу, посол в Мавритании.

Ранее спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск.