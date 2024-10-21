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МО РФ показало кадры боевой работы вертолета Ка-52 в зоне СВО

МО РФ показало кадры срыва ротации ВСУ вертолета Ка-52 в зоне СВО

Вертолет Ка-52 сорвал ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Кадры боевой работы вертолета показало министерство обороны России в своем Telеgram-канале.

Сообщается, что ролик был снят в приграничном районе Курской области. Видно, как вертолет ведет стрельбу из бортовых пушек, при этом изображения окружающей местности размыты и не поддаются идентификации.

10 октября сообщалось, что вертолеты Ка-52М российской армии сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области.

Получив информацию от разведки, экипажи вертолетов нанесли удар авиационными ракетами по противнику. Применив авиационные средства поражения, вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Ранее летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора».

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