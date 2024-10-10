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Вертолеты Ка-52М российской армии сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолеты Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские ударные вертолеты Ка-52М в приграничном районе Курской области сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Получив информацию от разведки, экипажи вертолетов нанесли удар авиационными ракетами по противнику. Применив авиационные средства поражения, вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Авианаводчик доложил, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

10 октября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов ВСУ в Курской области.

8 октября российские военные в Курской области захватили в плен разведгруппу ВСУ из пяти человек. Это были десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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