В России еще одного гражданина США признали виновным в наемничестве и объявили в розыск

Гражданина США Джастина Эллиота Мишлера, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины, признали виновным в наемничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствие и суд установили, что после 27 февраля 2022 года Мишлер прибыл в пункт постоянной дислокации Интернационального легиона на Украине и вступил в его состав в качестве наемника. Он согласился за деньги участвовать в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил России.

ВСУ дали Мишлеру огнестрельное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку. После прохождения подготовки Мишлер участвовал в боевых действиях на территории ДНР на стороне Украины и систематически получал за это денежное вознаграждение.

В итоге Мишлеру заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы и объявил в международный розыск.

Ранее суд в России вынес приговор грузинской наемнице, воюющей в рядах ВСУ.