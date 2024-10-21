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На Авдеевском направлении «Солнцепек» нанес удар по опорному пункту ВСУ

МО РФ: «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

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Павел Бедняков/РИА Новости

Расчет ТОС «Солнцепек» ВС РФ ударил по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, российские военные использовали термобарические снаряды. Атаковав опорный пункт ВСУ, они поддержали наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении.

«После доклада командира дозора расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами по указанным координатам», — добавили в министерстве.

До этого военный эскперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные ликвидировали расположение украинских солдат неподалеку от Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам отставного подполковника, пророссийские агенты выяснили, что пункт временной дислокации военнослужащих штурмовой бригады ВСУ находится к северо-востоку от города.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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