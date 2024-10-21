Страны Запада могут организовать подрыв Киевской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы обвинить в этом Российскую Федерацию. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

Балицкий подчеркнул, что русские и украинцы — единая нация, просто жители Украины «заболели неприличной болезнью (чиновник имеет в виду национализм. — Прим. ред.), которую надо лечить».

По словам губернатора, западные страны, в частности США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы на российской и украинских территориях пострадали как можно больше людей и чтобы регионам РФ был нанесен как можно больший ущерб.

В начале октября в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, на севере провинции Идлиб, чтобы потом обвинить в этом Россию. Для реализации своего плана западные спецслужбы намерены задействовать организацию «Белые каски».

Ранее глава «Росатома» предупредил об угрожающем миру поведении Киева.