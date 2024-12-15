Нетаньяху заявил, что провел важный разговор с Трампом по Ближнему Востоку

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что провел «важный разговор» с избранным президентом США Дональдом Трампов о необходимости довести до конца победу израильской стороны на Ближнем Востоке. Его слова передает РИА Новости.

«Я говорю «Хезболлах» и Ирану недвусмысленно: чтобы предотвратить ваши попытки навредить нам, мы продолжим действовать против вас столько, сколько потребуется, в любой зоне и в любое время», — заявил он.

По словам Нетаньяху, именно данная тема поднималась в ходе разговора с Трампом. Переговоры премьер-министр охарактеризовал как важные и дружеские. Он подчеркнул, что в ходе беседы обсуждалась необходимость завершить победу Израиля. Кроме того, обсуждались условия по освобождению пленных.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся «неотъемлемой частью» страны.

Ранее Медведев обвинил Израиль в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.