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Ученые рассказали, как чтение меняет структуру мозга

NeuroImage: чтение положительно влияет на работу двух областей мозга

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Ученые из Центра языков и литературы Лундского университета установили, что чтение оказывает положительное влияние на функционирование двух областей мозга — передней височной доли и извилины Гешля, являющейся центром слухового восприятия коры головного мозга. Результаты их исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

К таким выводам ученые пришли в результате сканирования мозга тысячи добровольцев. Оно выявило важные различия в двух областях левого полушария мозга, которые играют ключевую роль в обработке языка. Одна из этих зон — передняя височная доля, ответственная за ассоциацию и классификацию значений. У людей, предпочитающих чтение, эта область мозга оказалась более объемной. Такое увеличение способствует лучшему пониманию слов.

Вторая зона — извилина Гешля, которая участвует в слуховом восприятии и «фонологической осведомленности» — умении слышать и устно манипулировать звуками в рамках разговорной речи. Этот участок также помогает правильно соотносить буквы и звуки, что важно для внимательного чтения. Исследование показало, что у людей, много читающих, слуховая кора мозга содержит больше миелина, что ускоряет передачу информации по нервным волокнам.

Ранее нейробиологи открыли существование «канализации» в человеческом мозге.

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