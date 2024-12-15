В Польше пообещали пожарную машину за поимку бывшего замминистра

Канцелярия премьер-министра Польши пообещала награду в виде пожарной машины за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гмина (наименьшая административная единица Польши — прим. ред.), которая поймает Романовского первой, получит пожарную машину», — отметил глава канцелярии премьера Ян Грабец.

На данный момент Романовский, депутат сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», считается одним из главных подозреваемых в уголовном деле о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Сначала его депутатский иммунитет был снят Советом Европы, затем дополнительно и польским парламентом.

По данным польских СМИ, после отмены иммунитета Романовский находился в госпитале, однако выписался 6 декабря и отключил телефон. Прокуратура объявила его в розыск. По информации правоохранительных органов Польши, Романовский не покидал Шенгенскую зону, не приобретал авиабилеты на свое имя и не пересекал границы ЕС. Возможно, он прячется в Польше.

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