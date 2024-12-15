Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше пообещали пожарную машину за поимку бывшего замминистра

Канцелярия премьера Польши пообещала пожарную машину за поимку экс-замминистра

close
Shutterstock/muratart

Канцелярия премьер-министра Польши пообещала награду в виде пожарной машины за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гмина (наименьшая административная единица Польши — прим. ред.), которая поймает Романовского первой, получит пожарную машину», — отметил глава канцелярии премьера Ян Грабец.

На данный момент Романовский, депутат сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», считается одним из главных подозреваемых в уголовном деле о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Сначала его депутатский иммунитет был снят Советом Европы, затем дополнительно и польским парламентом.

По данным польских СМИ, после отмены иммунитета Романовский находился в госпитале, однако выписался 6 декабря и отключил телефон. Прокуратура объявила его в розыск. По информации правоохранительных органов Польши, Романовский не покидал Шенгенскую зону, не приобретал авиабилеты на свое имя и не пересекал границы ЕС. Возможно, он прячется в Польше.

В сентябре депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет объявил награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого из-за его слов в адрес России.

Ранее подельник обвиняемого во взятке топ-менеджера РЖД был объявлен в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами